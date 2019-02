Le pagelle del fu Matia Bazar

Ecco le pagelle dell'esibizione dei 24 cantanti in gara nella quarta serata del festival di Sanremo 2019 (dedicata alla riproposizione dei brani con ospiti e nuovi arrangiamenti), redatte 'a caldo' in esclusiva per AdnKronos dall'ex tastierista dei Matia Bazar, Mauro Sabbione.

Federica Carta e Shade con Cristina D'Avena: intanto la posizione dei primi in esibizione è terrificante. L’arrangiamento è sicuramente più rock e quindi risulta meno melenso. Cristina D'avena gran professionista, e con la voce decisamente più interessante della giovane Carta da credibilità, ma il pezzo non è valido. Voto 5

Motta con Nada: Bellissimo duetto. Nada è un vero valore aggiunto. Motta prende le redini del groove con la chitarra e risulta molto convincente, anche perché è il titolare della narrativa del pezzo. Tra i primi 6 sicuro! Voto 8

Irama con Noemi: Irama è decisamente il cantante con più groove tra i giovani e per me rappresenta un altro piazzamento alto. L’arrangiamento è decisamente bello, già dalle prime sere, e Noemi aggiunge la ciliegina sul coro gospel, che aveva comunque bellissima autonomia. L'avrei coinvolto di più. Voto 7

Patty Pravo e Briga con Giovanni Caccamo: coupe de theatre. Patty fa l’entrata da gran signora della canzone con pausa annessa. Queste cose a Sanremo non funzionano, la gente non ha idea del casino che c’è dietro le quinte e i tempi vacillano. Comunque questa versione è più bella di quella standard, anche con Caccamo quasi inesistente. Voto 5

Negrita con Enrico Ruggeri e Roy Paci: Ruggeri non aggiunge nulla di più al pezzo che è piuttosto banale anche se Paci rende magico il finale. Voto 6

Il Volo con Alessandro Quarta: se avessero lasciato suonare a Quarta tutto il pezzo, forse avrebbero reso l’arrangiamento ed il pezzo unico. Ma si sa l’ego sul palco la fa da padrone e loro tre cantano come se sapessero già di aver vinto. Il pezzo non ‘resta’. Voto 5