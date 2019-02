Tutto sulla quarta serata

(Foto Fotogramma)

Penultimo appuntamento questa sera con il Festival di Sanremo. A un giorno dal gran finale arriva la serata dei duetti, in cui tutti e 24 i cantanti in gara canteranno la loro canzone con un collega o amico. Super ospite della serata Luciano Liguabue che, dopo 5 anni, torna sul palco dell'Ariston con un omaggio a Francesco Guccini. Non mancherà il duetto con il padrone di casa, Claudio Baglioni.

Ecco tutti i duetti

Ultimo con Fabrizio Moro;

Simone Cristicchi con Ermal Meta;

The Zen Circus con Brunori Sas;

Daniele Silvestri con Manuel Agnelli;

Paola Turci con Beppe Fiorello;

Nek con Neri Marcorè;

Enrico Nigiotti con Paolo Jannacci;

Boomdabash con Rocco Hunt;

Mahmood con Gué Pequeno;

Loredana Bertè con Irene Grandi;

Anna Tatangelo con Syria;

Francesco Renga con Bungaro ed Eleonora Abbagnato;

Negrita con Enrico Ruggeri e Roy Paci;

Motta con Nada;

Arisa con Tony Hadley (Spandau Ballet) e i Kataklò;

Irama con Noemi e Caterina Guzzanti;

Patty Pravo e Briga con Giovanni Caccamo;

Ex-Otago con Jack Savoretti;

Achille Lauro con Morgan;

Einar con Biondo;

Federica Carta e Shade con Cristina D’Avena;

Ghemon con Diodato e Calibro 35;

Il Volo con il violinista Alessandro Quarta;

Nino D’Angelo e Livio Cori con i Sottotono;