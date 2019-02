Tony Hadley e Arisa fanno ballare l'Ariston

Tony Hadley e Arisa sul palco dell'Ariston

Un Tony Hadley in gran forma ha accompagnato l'esibizione di Arisa nella serata dei duetti, cantando insieme all'artista ligure il brano con cui lei è in gara, 'Mi sento bene'. L'indimenticato ex leader degli Spandau Ballet, elegantissimo in giacca nera e camicia bianca, è entrato perfettamente nel mood del pezzo e ha fatto ballare e cantare la platea grazie a un'interpretazione di grande energia. Questo grazie anche al fatto che il brano di Arisa stasera era più dance, nella versione remix di Jason Rooney e Andro dei Negramaro.