Baglioni: "Non rifarei 24 brani in gara ma 20"

di Antonella Nesi

"No. Non confermerei il numero di 24 canzoni in gara. Farei 20 brani". Così Claudio Baglioni ha risposto in conferenza stampa a Sanremo alla domanda dell'AdnKronos sul numero delle canzoni in gara a Sanremo 2019, che ha costretto il festival a comprimere al massimo la parte 'fuori gara' dello show.