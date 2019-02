Luis Fonsi: "Canto il ritmo, ma sono un romantico"

Luis Fonsi a Sanremo

di Ilaria Floris

Da quando 'Despacito' è diventato un brano da guinness dei primati, lui è identificato come l'artista portoricano che fa ballare e scatenare in pista, ma il suo animo ha anche una vena romantica alla quale non vuole "assolutamente rinunciare. L'artista dei record Luis Fonsi , pronto a cantare stasera sul palco dell'Ariston insieme all'amico e collega Eros Ramazzotti, rivela in un incontro privato con i giornalisti la sua vena più dolce e passionale ."Nella mia carriera ho fatto tante canzoni romantiche, fanno parte di me, della mia musica -dice- 'Despacito' è un pezzo più ritmico, ma io non ho mai smesso di fare canzoni romantiche. Voglio fare entrambe. Anche se le radio preferiscono le canzoni ritmiche, io ho bisogno nella mia vita di fare tutte e due".

Vent'anni di carriera alle spalle, un pezzo -'Despacito' appunto- che gli ha cambiato la vita, ammazzando tutti i record. Prima canzone in spagnolo ad essere arrivata in vetta alla classifica contemporaneamente in Spagna e in America, unico 'disco di diamante in Italia', 336 milioni di visualizzazioni in due anni solo in Italia (come se una persona avesse visto il video continuativamente per 1817 anni, così per dire) 1,6 milioni di like e 218 milioni di views per il video. Portoricano, vive a Miami ed è lì che ha registrato 'Vida', il nuovo album che contiene 12 tracce tra cui i suoi successi mondiali (c'è anche 'Echame la culpa', 'Imposible' e 'Calypso'), e che "rappresenta il momento che sto vivendo. E' il mio nono album, e ci sono voluti due anni per comporlo", dice.

Sulla collaborazione con Eros, con il quale stasera canterà il brano che hanno realizzato insieme, 'Per le strade una canzone', dice: "E' la prima volta che cantiamo insieme, sono veramente contento ed emozionato. Tanti anni fa ci siamo incontrati a diversi eventi, e poi di nuovo in Italia, in America, e quando lui mi ha proposto di fare questa canzone io sono stato felicissimo di farla".

E' la prima volta che Luis Fonsi calca le scene dell'Ariston, ma conosce bene "la magia, la storia, la cultura di Sanremo. E' importante per tutti, ma soprattutto per noi. Mi è di ispirazione, e voglio far conoscere una parte di questa magia nel mondo", dice. E rivela di amare molto la musica italiana ed anche se non ha un nome preciso in mente, fra gli artisti presenti a Sanremo ha una sua preferenza: "Mi piace molto il pezzo dei Boombdabash, fa venire voglia di ballare", dice.

Ed ecco cosa spinge l'artista portoricano a fare musica: "Il mio lavoro è rendere le persone felici -dice- metterle in collegamento, farle ballare, dargli qualcosa di buono. Se le persone apprezzano sono felice, se non fosse più così smetterei di cantare". Fonsi, dopo Sanremo, sarà anche sul piccolo schermo in due stati contemporaneamente, come coach sia a 'La Voz Spain' che 'The Voice Usa'.