di Antonella Nesi

I telespettatori lo conoscono come 'L'uomo gatto', concorrente e recordman della trasmissione 'Samarcarda' per la sua conoscenza enciclopedica della musica pop. Ma in realtà si chiama Gabriele Sbattella e si trova a Sanremo come giornalista. L'Adnkronos gli ha chiesto di commentare Sanremo 2019.