Trionfo Berté, terza standing per lei all'Ariston

Loredana Berté

di Ilaria Floris

E' ufficiale: Loredana Berté ha conquistato il cuore della platea dell'Ariston. Per la terza volta, la cantante di Bagnara Calabra ha fatto alzare il pubblico in piedi al termine della sua esibizione. Standing ovation e un lunghissimo applauso per Loredana, che ha cantato 'Cosa ti aspetti da me' sfoggiando, come di consueto, una vertiginosa minigonna e un fisico in gran forma.