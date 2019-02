Sanremo, il fake del finto giornalista che cavalca la polemica

Mahmood (Ipa/Fotogramma)

Le polemiche nate intorno alla vittoria di Mahmood generano 'mostri'. In rete circolano dibattiti, teorie complottistiche e ipotesi degli inciuci più disparati, da parte di telespettatori evidentemente delusi dal risultato, o -in alcuni casi- di personaggi che cavalcano la polemica a fini politici o di promozione personale. È il caso di un filmato che circola in rete in cui compare un sedicente "giornalista della sala stampa", che in realtà risponde al nome di Gian Marco Saolini, e altro non è che un attore, non nuovo alla fabbricazione di fake news, come ad esempio una bufala sulla nave Aquarius. Nel video Saolini dice di aver partecipato al voto e di poter garantire che il voto della sala stampa è stato pilotato, e 'rivela' di aver "subito pressioni da parte del Pd per votare Mahmood". Molti i like e i commenti inferociti degli ignari cittadini, caduti nella trappola della fake.