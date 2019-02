Ultimo sbanca da casa, è polemica

(Foto Fotogramma/Ipa)

Bufera sulla vittoria di Mahmood. Per qualcuno è truccata, un vero e proprio dispetto nei confronti di Matteo Salvini. In pratica una sorta di complotto, stando a quanto scrivono in molti sui social. A difendere la canzone del cantautore italo-egiziano e la conquista del primo posto a Sanremo sono in molti: "Vittoria strameritata avendo portato una canzone profonda e per niente banale. ", si legge in un tweet. "Il fatto che abbia vinto significa RIVOLUZIONE nella nostra musica", scrive Martina nel suo post infastidita però dal fatto che "il televoto non valga nulla".

A non piacere a parte del pubblico è che, se da casa è stato premiato Ultimo, le Giurie (Sala stampa ed Esperti) hanno invece premiato Mahmood facendolo vincere. Il sistema di votazione è composto dal televoto (50% sulla classifica di fine serata), dal voto della sala stampa (30%) e dal voto della giuria d’onore (20%). Come sottolineato su Twitter anche dall'ex direttore di Rai 1, Giancarlo Leone, Ultimo è stato "il più votato da casa e Mamhood il più votato da giornalisti e giurati. Le preferenze di televoto da una parte e di sala stampa dall’altra hanno dato risultati totalmente opposti come previsto". Sui social è circolata poi una tabella che assegnerebbe al rapper italo-egiziano il 38,9% delle preferenze sommando televoto (14,1%) e Giurie (63,7%) seguito da Ultimo con il 35,6% (46,5% dal Televoto e 24,7% delle Giurie).

E Ultimo, che in conferenza stampa stanotte era sbottato contro i giornalisti ("La mia vittoria, al contrario di tanti giornalisti che hanno rotto il ca... tutta la settimana, con la presunzione di giudicare la carriera nei prossimi vent'anni di tanti artisti, sentendosi importanti, non è la vittoria al festival, è la gente che si riconosce in quello che scritto"), per poi aggiungere: "Non ce l'ho con voi, ce l'ho con me stesso. Sono amareggiato"), in un tweet più tardi ha scritto: "La gente è la mia vittoria. Da casa eravamo il quadruplo rispetto agli altri. Dalla parte vostra per sempre". L'amarezza mostrata da Ultimo subito dopo aver saputo della sconfitta sarebbe stata legata proprio al fatto che gli era stato detto di essere in testa al televoto e che poi il risultato era stato ribaltato dalle Giurie.