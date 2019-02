Vittoria Mahmood, è 'scontro' Salvini-Isoardi

(Foto Fotogramma)

Mahmood vince Sanremo e subito il vicepremier Matteo Salvini via Twitter commenta: "Io avrei scelto Ultimo". Il leader leghista aveva già espresso sui social le sue preferenze. All'apprezzamento di salvini, Ultimo in conferenza stampa ha replicato: "Quando canto delle canzoni non sono più mie. Quindi mi fa piacere che piacciano a Salvini, al muratore, al fornaio, a tutti".

Sempre in conferenza stampa, il neovincitore aveva tagliato corto: "Io sono italiano al 100%".

A celebrare la vittoria di Mahmood è Elisa Isoardi che su Instagram scrive: "Mahmood ha appena vinto il festival di Sanremo. La dimostrazione che l’incontro di culture differenti genera bellezza. #top #culture".

"Chi vince ha vinto!non dovrebbe interessare da dove viene, chi è il padre la madre , il paese d’origine, L’orientamento sessuale ,il taglio di capelli , il 44% , il 14% il 200% , il gruppo sanguigno... #Sanremmo2019", è il commento arrivato via Twitter da Fiorello.