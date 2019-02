Ariadna Romero, new entry all'Isola dei Famosi

Foto dall'account Twitter dell'Isola dei Famosi

"Un'altra bellezza sta per arrivare in Honduras e non passerà di certo inosservata: Ariadna Romero è una naufraga dell'#Isola!". Ad annunciarlo è lo stesso reality show, arrivato alla 14esima edizione, annunciandone l'arrivo nella puntata di domani su Canale 5 con un 'tweet' sul suo account ufficiale. La showgirl e attrice cubana, naturalizzata italiana, di 32 anni, è conosciuta per aver recitato nel film Finalmente la felicità di Leonardo Pieraccioni, interpretando il ruolo di Luna. In televisione ha partecipato a Pechino Express, Quelli che il calcio, Ballando con le stelle, La papera non fa l'eco, mentre nel 2015 ha condotto StudioEuroBasket su SkySport. Sul fronte sentimentale, dopo un breve matrimonio fallito, due anni fa ha avuto un figlio con Pierpaolo Pretelli.