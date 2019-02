Loredana Bertè non parla ma il suo brano vola

(Fotogramma)

di Antonella Nesi

Mentre Loredana Bertè ha deciso di declinare ogni invito in trasmissioni tv e radiofoniche e di non rilasciare interviste, dopo la delusione di aver mancato per un soffio il podio di Sanremo, agguantando però un ambitissimo quarto posto, il suo brano 'Cosa ti aspetti da me' vola in radio e nello streaming. La canzone è la quarta più trasmessa dalle radio tra quelle di Sanremo, è in top 10 su Spotify con oltre 1,5 mln di streaming, in top 3 su iTunes, in top 10 su Apple Music e il video ha già conquistato oltre 2 milioni di views su YouTube.

Un'altra importante affermazione per Loredana, dopo il successo estivo 'Non ti dico no' con i Boomdabash, consacrato brano più trasmesso dalle radio nel 2018 e doppio disco di platino. La rocker tornerà ad incontrare il pubblico nei prossimi giorni in due instore: il 14 febbraio alle 18 alla Discoteca Laziale di Roma e il 19 febbraio alle 18 al Mondadori Megastore Piazza Duomo di Milano.

'Cosa ti aspetti da me' è disponibile anche in 45 giri ed è incluso (insieme a contenuti extra) in 'Libertè - Sanremo Edition', uscito l’8 febbraio per Warner Music. Loredana riprenderà a marzo il tour nei teatri che nella prima parte ha messo a segno sold out in ogni città.