Mahmood per l'Italia all'Eurovision

Mahmood vince il Festival di Sanremo (FOTOGRAMMA/IPA)

di Antonella Nesi

"Ok ve lo posso dire, rappresenterò l’Italia all’Eurovision con 'Soldi'. Non vedo l’ora". Mahmood conferma così, su Instagram, la sua partecipazione all'Eurovision Song Contest che si svolgerà dal 14 al 18 maggio presso l'Expo di Tel Aviv in Israele, grazie alla vittoria dell'israeliana Netta Barzilai con la canzone 'Toy' nell'edizione precedente.

Il vincitore di Sanremo partecipa di diritto in rappresentanza dell'Italia. Nel caso di rinuncia, sarebbe subentrato il secondo classificato.