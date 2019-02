Sgarbi: "Montalbano? Dice quello che pensa Salvini"

(Fotogramma)

"Montalbano è con Salvini e Salvini è con Montalbano". E' il commento di Vittorio Sgarbi sulla puntata de 'Il commissario Montalbano' andata in onda ieri sera. "La frase pronunciata dal Commissario Montalbano ('Ancora con questa storia che i terroristi arrivano con i barconi') - fa notare Sgarbi all'Adnkronos - è una cosa logica, di buon senso. E anche Salvini sa che i terroristi non vengono con i barconi. Chi viene con i barconi vuole abbandonare il luogo da cui parte e quindi in qualche modo lo rinnega. E' disperato e si muove per ragioni che sono contrarie quello che dice la sua religione e che dovrebbe rassicurarlo di quello che ha".

"Il migrante che viene col barcone - aggiunge Sgarbi - è, quindi, l'opposto del terrorista che ha altri canali, non certo i barconi. E Montalbano nella serie tv dice proprio quello che pensa Salvini anche se c'è qualcuno che attribuisce a Salvini un pensiero più stupido di quello che in realtà ha. I migranti di cui parla Salvini sono migranti economici". Quanto al fatto che la Rai ha dedicato una puntata al tema in questo momento, Sgarbi taglia corto: "Assolutamente causale".