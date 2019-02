Ferragnez nella Treccani, social scatenati

(Foto Fotogramma/Ipa)

'Ferragnez' è tra i neologismi 2018 Treccani. '. Una 'parola-macedonia', che unisce in una sorta di marchio la coppia social dell'influencer Chiara Ferragni e del rapper Fedez. La notizia non è stata apprezzata da tutti e sui social i commenti, anche molto divertenti, al riguardo non mancano. "La parola Ferragnez entra ufficialmente nella Treccani. Io voglio uscire ufficialmente dal pianeta", scrive Andrea su Twitter. "E noi che ci lamentavamo di 'esci il cane' della Crusca", è il tweet di Matteo. "Uscitemi Dante e il Dolce Stil Novo", commenta Monica. "Alla treccani evidentemente fanno abuso di Rolls Royce. Aridatece petaoloso", si legge in un altro tweet.