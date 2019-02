Sanremo, la proposta di Al Bano

(Fotgramma)

Se Al Bano Carrisi fosse il conduttore di Sanremo ci sarebbero ancora la Giuria d'Onore e la Sala Stampa o resterebbe solo il televoto? "A me la Giuria d'Onore una volta mi ha fatto perdere un primo posto e un'altra volta mi ha escluso da Sanremo. Il televoto? Il Festival appartiene agli italiani ed è giusto che siano loro a votare...". Così il cantante a 'Un Giorno da Pecora' su Rai Radio1, dove ha chiarito: "Alla conduzione di Sanremo non ci penso, l'idea è nata così per caso ma potrei anche farlo, perché no...”.

In un suo ipotetico Sanremo quali 'superospiti' chiamerebbe? "Celentano, Morandi, Ranieri. Ma anche J-Ax e Rovazzi". E sulle sue possibili 'vallette' Loredana Lecciso e Romina Power? “Sarebbe come unire il fuoco con l'acqua”. Come il Diavolo e l'Acquasanta? “Esatto, l'espressione è perfetta”. Quest'anno invece qual è stata la sua canzone sanremese preferita? “Quella di Simone Cristicchi, mi è piaciuta. Lui è un fine dicitore“. Cosa ne pensa di 'Soldi' di Mahmood? “E' simpatica, per carità. Secondo me però, con tutto il rispetto di tutti coloro che fanno rap - ha detto Al Bano - stanno uccidendo la melodia italiana. O è l'Italia che sta andando verso il rap, oppure si è americanizzata concedendosi degli schemi verbali in italiano”.