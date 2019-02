Brosio sbotta e cita Fantozzi

(fermo immagine da video Mediaset)

Si apre col riso gate, si chiude con l'eliminazione di Yuri Rambaldi la quinta puntata dell'Isola dei famosi mentre tra i naufraghi sbarca la modella cubana Ariadna Romero e in nomination finiscono Luca, Marco Maddaloni e Giorgia. Ma l'apice della puntata si tocca quando Paolo Brosio perde le staffe e sbotta contro la produzione, cercando al tempo stesso di difendere Stefano Bettarini, accusato di aver messo in atto la manomissione della macchina per il riso, aggiungendo giri mai compiuti.

"Mi ritengo anche io responsabile anche se io di questo trucchetto non sapevo nulla, però sono complice - dice Brosio -. Mi sembra di stare al 1992/93 quando stavo davanti al tribunale di Milano e c'era Mani pulite. Noi siamo in una situazione di difficoltà estrema perché quando abbiamo diritto e bisogno di certe cose arrivano. Ma quando? Quando arrivano? Quando le infezioni dei mosquitos sono già arrivate e siamo sfiniti".

Alvin cerca di riportare la calma ma Brosio lo stoppa: "Fammi finire! Tu fai l'inviato e io il naufrago, lasciami naufragare!" poi, rivolgendosi a Bettarini afferma: "Mi sembra che a Stefano sia stata tirata addosso una croce molto pesante, so che non è una persona sleale. Io dico bisogna relativizzare e dare a Cesare quel che è di Cesare". Quindi lancia l'accusa: "Adesso mi inca..., quando le regole fanno comodo alla produzione si devono rispettare. Così non va bene! Allora ti faccio nomi e cognomi di noi che avevano diritto ad avere certi oggetti e certi farmaci che sono arrivati dopo 7 giorni". Infine, imbeccato da Alba Parietti, cita Fantozzi: "Questa ruota è una cag... mostruosa e basta!".

Ma in Palapa non c'è solo il riso gate a tenere banco. Prima di iniziare la serata, Alessia chiede ai naufraghi al televoto se sono intenzionati a proseguire l'avventura, oppure hanno intenzione di ritirarsi dal gioco. Kaspar è deciso più a rimanere, così come Sarah. Yuri sembra tentennare e viene invitato da Alessia a prendere una decisione. Ma poi resta e si affida al televoto.

Kaspar risulta essere il quarto eliminato dell'Isola. Ma la sua avventura in Palapa non finisce perché all'insaputa dei colleghi gli viene data la possibilità di trascorre una settimana sull'Isola che non c'è. Opzione che il naufrago accetta. A quel punto, in studio, Alessia annuncia al leader Marco Maddaloni, che ci sarà una seconda eliminazione. Al televoto finiscono così Giorgia Venturini, Stefano Bettarini e Yuri Rambaldi. Ed è proprio quest'ultimo ad abbandonare la Palapa e partire alla volta dell'Isola che non c'è. Una volta qui, però, Yuri sceglie di non rimanere e fare rientro in Italia. Tra le novità della puntata anche l'ingresso di Ariadna Romero, la modella e showgirl cubana e lo scettro di leader affidato a Soleil dopo la vittoria contro Aaron nella prova del fuoco.