Le 'Parole nuove' di Einar negli store

Domani esce negli store il primo album di inediti di Einar, 'Parole nuove'. Il progetto discografico, disponibile anche in streaming e digital download (https://SMI.lnk.to/ParoleNuoveAlbum), prende il nome dal brano (scritto da Antonio Maiello, Enrico Palmosi e Nicola Marotta) con cui il giovane artista ha fatto il suo esordio tra i big della 69° edizione del Festival di Sanremo. Da domani partirà anche l’instore tour che porterà il giovane artista bresciano in tutta Italia, a partire dalla Discoteca Laziale di Roma, alle ore 16,30. La tracklist di 'Parole nuove' comprende 'Centomila volte', 'Bene', 'Parole nuove', 'La poesia di un imprevisto', 'Ma tu rimani', 'Un’altra volta te', 'Ancora un po', 'Il momento perfetto', 'I’m sorry', 'Lo stesso di sempre', 'L’amore con parole nuove' feat. Biondo

Ortiz, nato a Santiago De Cuba nel 1993, vive nella provincia di Brescia dall’età di 9 anni. Fino a poco più di un anno fa non si era mai esibito in pubblico e non aveva mai preso lezioni di canto. Da giovanissimo si appassiona alla musica e impara, da autodidatta, a suonare chitarra e pianoforte, in maniera non professionistica. Dopo una breve parentesi a 'X Factor', a fine 2017 sbarca ad 'Amici', dove sin da subito si fa apprezzare per il suo inconfondibile timbro e le sue doti interpretative, fino ad arrivare al terzo posto del talent show. Il suo primo Ep, intitolato semplicemente 'Einar', uscito lo scorso giugno e rimasto per settimane tra i dischi più venduti, contiene una serie di brani intensi ed emozionanti che hanno subito conquistato il pubblico, come 'Salutalo da parte mia', 'Chi ama non dimentica', e 'Non c’è', la prima canzone scritta da Einar. Dopo l’Ep uscito all’indomani di Amici, con 'Centomila Volte', scritta da Tony Maiello, Enrico Palmosi e Ivan Bentivoglio, Einar vince Sanremo Giovani avendo così la grande opportunità di entrare di diritto in gara tra i big di Sanremo 2019.