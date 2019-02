Morto Franco Rosi, voce del Supertelegattone

(fermo immagine da YouTube)

E' morto l'imitatore Franco Rosi, al secolo Emilio Eros De Rosa e voce, tra le altre cose, del 'Supertelegattone'. Aveva 75 anni. Rosi, il cui nome d'arte era stato scelto da Cino Tortorella con il quale aveva iniziato la sua carriera di imitatore, era celebre anche per le imitazioni di Franco Franchi, Luciano Salce, Enrico Montesano, Fred Bongusto, Pupo e Mike Bongiorno. Con quest'ultimo aveva lavorato fin dal 1964 nella trasmissione 'La fiera dei sogni', per poi proseguire la sua collaborazione in 'Flash' e 'Giromike'. Rosi aveva collaborato anche con Raimondo Vianello in 'Tante scuse', dove interpretava il ruolo di commentatore sportivo facendo la parodia del giornalista e telecronista sportivo Adriano De Zan. Emilio Eros De Rosa era nato a Roma il 28 gennaio del 1944 e si è spento oggi nell'ospedale di Magenta.