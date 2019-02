David, ‘Dogman’ fa man bassa di candidature

E' Dogman di Matteo Garrone il film che ha ottenuto più candidature ai David di Donatello, ben 15. Le candidature sono state annunciate stamattina nella sede Rai di viale Mazzini. A seguire Dogman, Capri Revolution di Mario Martone con 13 candidature ed ex aequo Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino e Loro di Paolo Sorrentino, entrambi con 12 candidature.

Nella classifica dei film con più candidature ci sono poi 'Lazzaro Felice' e 'Sulla mia pelle' (entrambi 9 candidature), 'Euforia' (7 candidature), 'La terra dell'abbastanza' (4 candidature), 'A casa tutti bene', 'Fabrizio De Andrè - Principe libero' e 'Il vizio della speranza' (tutti con 3 candidature).

Per il miglior film si sfideranno 'Chiamami col tuo nome', 'Dogman', 'Euforia', 'Lazzaro felice' e 'Sulla mia pelle'. Per la miglior regia: Mario Martone per 'Capri Revolution', Luca Guadagnino per 'Chiamami col tuo nome', Matteo Garrone per 'Dogman' e, in un anno in cui gli Oscar si sono distinti per la scarsa presenza femminile, due registe, ovvero Valeria Golino con 'Euforia' e Alice Rohrwacher con 'Lazzaro felice'. Per il David alla miglior attrice protagonista si sfideranno: Marianna Fontana per 'Capri Revolution', Pina Turco per 'Il vizio della speranza', Elena Sofia Ricci per 'Loro', Alba Rohrwacher per 'Troppa grazia' e Anna Foglietta per 'Un giorno all'improvviso'. Per il miglior attore dovranno vedersela Marcello Fonte per 'Dogman', Riccardo Scamarcio per 'Euforia', Luca Marinelli per 'Fabrizio De André - Principe libero', Toni Servillo per 'Loro' e Alessandro Borghi per 'Sulla mia pelle'.

Per la miglior attrice non protagonista sono in lizza: Donatella Finocchiaro per 'Capri Revolution', Marina Confalone per 'Il vizio della speranza', Nicoletta Braschi per 'Lazzaro felice', Kasia Smutniak per 'Loro' e Jasmine Trinca per 'Sulla mia pelle'. Il David per il miglior attore non protagonista se lo contenderanno: Massimo Ghini per 'A casa tutti bene', Edoardo Pesce per 'Dogman', Valerio Mastandrea per 'Ride', Ennio Fantastichini per 'Fabrizio De André - Principe libero', Fabrizio Bentivoglio per 'Loro'.

Le candidature annunciate oggi da Piera Detassis sono le prime dopo la cosiddetta 'riforma dei David' promossa dalla nuova presidente e concretizzatasi fra l'altro nel totale azzeramento e ricomposizione della giuria, "ringiovanita e razionalizzata", con la presenza di soli ex vincitori, addetti ai lavori e personalità del mondo della cultura, all'insegna del motto "il cinema vota il cinema". Ma anche in un nuovo sistema di voto, nuove modalità di ammissione dei film con la candidabilità anche di titoli usciti per pochi giorni in sala e migrati velocemente sulle piattaforme on demand come Netflix e Amazon e un nuovo premio, il David dello Spettatore, che andrà al film italiano che ha totalizzato il maggior numero di spettatori nell'anno. "L'edizione del cambiamento", come l'aveva definita a dicembre la stessa Detassis culminerà nella cerimonia di premiazione fissata per mercoledì 27 marzo, che verrà trasmessa in diretta in prima serata su Rai1, con la conduzione, per il secondo anno consecutivo, di Carlo Conti.