Il regista e drammaturgo Giorgio Barberio Corsetti è il nuovo direttore del Teatro di Roma per il triennio 2019/2021. Lo ha nominato oggi all'unanimità il Consiglio d'amministrazione del Teatro di Roma – Teatro Nazionale, d’intesa con i soci dderenti (Comune di Roma, Regione Lazio, e Ministero per i beni e le attività culturali). Nominata inoltre Francesca Corona in qualità di consulente artistica per il Teatro India.

"Valutati i profili curriculari e i progetti culturali dei candidati che hanno inviato le proprie proposte a seguito della Manifestazione di interesse di carattere non vincolante per l’individuazione del Direttore del Teatro di Roma pubblicata lo scorso 24 ottobre - si legge nella nota - la scelta dello Stabile Capitolino è ricaduta sul nome di Giorgio Barberio Corsetti per la grande creatività e professionalità artistica, che si è distinta negli anni per originali riletture del repertorio classico e per l’attenzione alla drammaturgia e al contemporaneo. Sono affidate alla figura del Direttore le mansioni afferenti alla progettazione e programmazione artistica dei Teatri (rispettivamente Argentina, India, Torlonia e Valle) e le mansioni più prettamente organizzative che saranno coadiuvate dalle competenze delle professionalità interne al Teatro".

Il presidente Emanuele Bevilacqua esprime a nome del Consiglio di amministrazione e del Teatro "le più vive felicitazioni a Giorgio Barberio Corsetti, regista tra i più apprezzati e autorevoli della scena nazionale e internazionale per solidità, carisma e talento, da sempre impegnato a raccontare il tempo presente coniugando la ricerca e il rigore con uno stile registico capace di entrare in relazione con il pubblico. Vanno al nuovo Direttore i migliori auguri di buon lavoro sempre nel solco dell’eccellenza per conseguire nuovi prestigiosi obiettivi e consolidare l’identità del Teatro di Roma". Bevilacqua ringrazia inoltre il Cda per "il sostegno durante l’attività svolta come Direttore pro tempore dal 1° novembre 2018 fino a data di insediamento della nuova direzione".

Barberio Corsetti sarà affiancato da Francesca Corona in qualità di consulente artistica per la programmazione del Teatro India. Curatrice e direttrice generale del festival Short Theatre di Roma, giovane operatrice dal respiro internazionale, Francesca Corona è da sempre impegnata nel monitoraggio e sviluppo del panorama artistico nazionale e nella sua connessione con la scena estera, attraverso la proposta di formati innovativi e a sostegno del lavoro degli artisti e della nuova geografia delle arti performative in Europa. Inoltre il Cda accoglie il nuovo membro designato dal Mibac, Andrea Lupo Lanzara, vicepresidente dell’Accademia di Costume e di Moda.