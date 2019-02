Liutai protagonisti al 'Roma Expo Guitars'

Si terrà a Roma, il 15,16 e 17 marzo prossimi, il 'Roma Expo Guitars', l'esposizione, giunta alla sua VII edizione, è totalmente dedicata al mondo della liuteria per chitarra classica made in Italy e si terrà nelle sale della Roma Eventi di Fontana di Trevi, in piazza della Pilotta numero 4. a pochi passi dalla famosa fontana. La sede, grazie a suoi oltre 1.800 metri quadrati di spazio espositivo, comprendenti tre ampi saloni, quattro gallerie, un auditorium da 280 posti e 10 sale prova (25 metri quadrati ciascuna), si è dimostrata come la location in assoluto più idonea per ospitare la manifestazione. Per l’edizione 2019 esporranno 30 fra i più rinomati liutai professionisti italiani ed inoltre saranno presenti 17 importanti aziende che operano da molti anni nel settore musicale.

Questi i nomi dei Liutai espositori: Enrico Bottelli, Lucio Antonio Carbone, Paolo Coriani, Francesco De Gregorio, Roberto De Miranda, Toni De Stefano, Michele Della Giustina, Lorenzo Frignani, Romano Gambacorta, Marco Giglioli, Ennio Giovanetti, Mario Grimaldi, Aldo Illotta, Lorenzo Lippi, Luigi Locatto, Gabriele Lodi, Marco Maguolo, Daniele Marrabello, Alessandro Marseglia, Mirko Migliorini, Camillo Perrella, Roberto Pozzi, Donatella Salvato, Fabio Schimdt, Andrea Tacchi, Rinaldo Vacca, Matteo Vaghi, Luca Waldner, Silvia Zanchi e Fabio Zontini. Le Aziende espositrici sono le seguenti: Acoustic Guitar Village, Aquila Corde, Alessi Tuning Machine, Cremona Tools, Edizioni Curci, DoctorGuitar, Dogal Strings, Filbo Legnani, Fingerpicking.net, Guitar Mind, GuitArt, La Bella Strings, La Stanza della Musica, Rivolta Legnami, Schertler Amplificatori, Tonebase.

A corredo della Mostra, un programma che vedrà i due concerti serali (venerdì e sabato) affidati alle mani della chitarrista vietnamita Thu Le e del chitarrista cubano Marco Tamayo. Si terrà inoltre una conferenza dedicata all’influenza della liuteria spagnola del ‘900 nell’evoluzione della chitarra italiana, con la presenza in sede di importantissimi strumenti storici che potranno essere ascoltati grazie alla presenza di tre rinomati concertisti. Lla ormai consueta prova ufficiale delle chitarre esposte a Mostra affidata quest’anno alla famosa chitarrista spagnola Annabel Montesinos. Il premio alla carriera è stato assegnato in questa edizione al leggendario Liutaio spagnolo Josè Romanillos.