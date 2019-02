Musica e panico in 'Icaro' di Suerte

Esce oggi 'Icaro', il nuovo singolo di Suerte, produzione Sc Lab. "Un brano che parla di depressione, attacchi di panico e agorafobia - racconta Suerte- un pianoforte e un beat vuoto rappresentano il vuoto intorno a me e la mia voglia di riempire quel vuoto con la musica". Ababacar Seck in arte Suerte, classe ‘95 nasce a Genova da genitori entrambi sengalesi, cresce nella circoscrizione Rivarolo al quartiere Begato; ha avuto una vita semplice e abbastanza povera, che lo ha portato, a 16 anni, a scoprire la passione per il rap; il suo primo album 'Buena Suerte' ( Believe Digital), è uscito a dicembre 2017, 16 tracce con stile genovese e cantato pop. Per motivi personali Suerte abbandona poi la scrittura per quasi due anni. Il singolo 'Icaro' è il nuovo capitolo della sua vita.