'Camera' Mia', gli Eugenio in Via Di Gioia verso album e tour

È 'Camera Mia' il nuovo singolo degli Eugenio in Via Di Gioia da oggi negli store digitali e in radio da venerdì 22 febbraio. Il brano anticipa l’uscita del nuovo album della band torinese intitolato 'Natura viva', un disco prodotto e registrato tra il mese di maggio 2018 e il mese di gennaio 2019 che sarà disponibile dal 1° marzo in digitale e in una particolare versione cd in edizione limitata per Virgin Records (Universal Music Italia).

Nel disco prenderanno posto 'Altrove', 'Il tuo amico il tuo nemico tu' e 'Cerchi', piccole anticipazioni pubblicate in questi mesi. Con 'Camera Mia' il gruppo riflette sull’idea della casa attraverso la scrittura come sempre ironica e mai superficiale. "Quello che noi definiamo casa va ben oltre all’idea di bellezza e di perfezione. La casa è un luogo ricorrente, fatto di piccoli gesti, abitudini strane e paradossali sicurezze. Quasi come se l’idea di casa esondasse dalla limitazione di una porta, di un tetto o di qualsiasi altra linea di confine".

In occasione dell’uscita di 'Natura Viva' gli Eugenio in Via Di Gioia incontreranno il pubblico nelle seguenti città: 1 marzo Torino, Feltrinelli, Stazione Porta Nuova; 3 marzo Padova, Mondadori, Piazza Insurrezione 3; 4 marzo Milano, Feltrinelli Piazza Piemonte; 5 marzo Bologna, Mondadori, Massimo d’Azeglio 34; 6 marzo Roma, Discoteca Laziale, via Mamiani 62/a; 7 marzo Firenze, Galleria del Disco, Piazza della Stazione.

Era ottobre, o forse novembre 2017 quando Eugenio passava nottate chiuso in camera a sperimentare suoni croccanti, in provini stravaganti cercando di cantare sottovoce per non svegliare nessuno. Lorenzo scriveva la prima strofa di una nuova canzone chitarra e voce, mentre Paolo campionava suoni di percussioni ed Emanuele perdeva tempo con una tastiera giocattolo della Lidl che da lì a poco avrebbe caratterizzato inequivocabilmente le canzoni.

Formata da Eugenio Cesaro alla voce, chitarra acustica e chitarra classica, Emanuele Via al piano, tastierina della Lidl, fisa, campionatore e cori, Paolo Di Gioia alla batteria, percussioni e cori e Lorenzo Federici al basso, chitarra elettrica e cori, la band darà il via al loro tour organizzato da Vertigo il 29 marzo Auditorium Flog Firenze; il 30 marzo Urban Perugia; il 4 aprile Santeria Social Club Milano sold out; il 5 aprile Monk Roma sold out; il 6 aprile Locomotiv Club Bologna sold out; il 7 aprile Locomotiv Club Bologna sold out; il 12 aprile Hall Padova; il 24 aprile Latteria Molloy Brescia; il 26 aprile Pin Up Mosciano (Te); il 27 aprile Casa Delle Arti Conversano (Bari).