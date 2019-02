Guida agli Oscar

(Foto Afp)

Manca davvero poco alla 91esima edizione degli Oscar, evento più atteso dell’anno nel mondo del cinema. L’appuntamento è per domenica 24 febbraio. In Italia si potrà seguire l’evento live a partire dalle 22.50 con l'immancabile rosso calcato dalle star per arrivare con la premiazione fino all’alba del 25.

Dove vederli - Negli Usa gli Oscar, che per la prima volta in 30 anni non avranno un conduttore dopo la rinuncia di Kevin Hart, sono trasmessi dal network televisivo Abc. In Italia, invece, per seguire la 91esima cerimonia degli Academy Awards la cerimonia ogni anno va in onda su Sky. E' possibile seguirla, sempre per gli abbonati, anche in streaming su Sky Go. L'alternativa è Tv8 che trasmetterà in diretta e in chiaro tutta la serata a partire dalle 23.40 (oppure in streaming sul sito del canale stesso).

I pronostici - Se 'Roma' di Alfonso Cuaròn è secondo il bookmaker inglese Ladbrokes il film favorito seguito da 'Green Book' di Peter Farrelly, non si esclude che possa emergere trionfante 'Bohemian Rhapsody' diretto da Bryan Singer, Seguono a ruota, in ordine: La favorita, BlacKkKlansman, Black Panther, Bohemian Rhapsody, A Star Is Born e Vice. Il regista messicano è dato per favorito anche per la Miglior regia rispetto a Spike Lee, Yorgos Lanthimos, Pawel Pawlikowski e Adam McKay). Tra gli attori protagonisti, il più quotato è Rami Malek, tallonato da Christian Bale e Bradley Cooper. Molto lontani invece Viggo Mortensen e Willem Dafoe. Tra le donne invece dovrebbe trionfare Glenn Close, seguita a ruota da Olivia Colman. Più distante Lady Gaga, con Melissa McCarthy e Yalitza Aparicio in ultima posizione. Come Miglior attore protagonista Mahershala Ali sembra il favorito seguito da Richard E. Grant e Regina King seguita da Amy Adams e Rachel Weisz. Quanto alla Best original song Lady Gaga con 'Shallow' (A Star is born) sembra non avere rivali.

Tutte le nomination

Le esibizioni - Al Dolby Theater si esibiranno i Queen, la band protagonista del film candidato agli Oscar come Miglior Film ('Bohemian Rhapsody'). Bette Midler canterà 'Where the Lost Things Go' da 'Mary Poppins Returns', Jennifer Hudson canterà 'I'll Fight' da 'RBG'' e Bradley Cooper e Lady Gaga duetteranno su 'Shallow' da 'A star is born' si legge sulla Cnn. Alla serata parteciperanno Sarah Paulson, Jason Momoa, Awkwafina, Whoopi Goldberg, Jennifer Lopez, Amy Poehler, Maya Rudolph, Charlize Theron e Samuel L. Jackson.