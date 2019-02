"Solo chi pesca mangia", è guerra tra i naufraghi

Altro giorno sull'isola tra le tensioni. La fame, quella vera, accompagna i naufraghi che perdono la pazienza sempre più facilmente e per i più disparati motivi. Nella notte Sarah Altobello litiga con Jo Squillo. Tutta colpa di un'infiltrazione e del tentativo di quest'ultima di rimettere a posto il tetto della capanna su Playa Uva. Sarah incolpa Jo Squillo delle perdite d'acqua, ma lei non ci sta e le risponde a tono. Ancora Jo Squillo litiga stavolta con Stefano Bettarini sul modo giusto per abbrustolire il cocco sul fuoco, mentre finirà con una spiacevole sorpresa l'idea di Riccardo Fogli di cucinare uno strano frutto che a prima vista sembra buono. Tra i pescatori quello che si lamenta di più è Jeremias perché quelli che non l'aiutano, dice, sono i primi poi a buttarsi sul pesce quando arriva. Gli fa eco Stefano Bettarini che lancia un avvertimento. D'ora in poi, dice, "solo chi pesca mangia".