Fedez incontra Obama ma lui gli nega selfie

Incontro in palestra senza selfie per Fedez e Barack Obama. Il rapper, che si trova a San Francisco per la presentazione del primo smartphone pieghevole di Samsung, azienda di cui è testimonial in iItalia, ha raccontato sulle sue storie di Instagram quello che sembra il 'colmo dei colmi' per un personaggio come lui che documenta quasi minuto per minuto la sua vita sui social network.

"Stamattina - racconta nel video Fedez dall'albergo che lo ospita a San Francisco - mi sveglio alle 8, vado in palestra, mi metto sul tapis roulant, inizio a correre, guardo di fianco a me e c'è Obama che fa la cyclette. Il mio istinto da italiano non mi ha tradito, perché la prima cosa che mi è venuta da fare è stato tirare fuori il telefono e gridargli: 'Foto! Foto!' Però ho aspettato, ho trattenuto la mia italianità, ho aspettato che si mettesse a fare la panca accanto a me e mi dicesse: 'Ehi man! Good morning!'.

E io l'ho guardato e ho detto: 'Sorry, can I take a picture with you? ('Scusi, posso farmi una foto con lei?'). E lui mi ha guardato con quel sorriso da presidente americano che ti infonde fiducia e mi ha detto: 'No'", racconta Fedez che poi ammette di temere che i suoi follower non gli credano perché mancano le prove fotografiche dell'incontro con l'ex presidente americano.

"Questo è il bello dell'America, che ti possono succedere queste cose improbabili che in Italia sono poco verosimili. La cosa che ti può stupire di più in Italia è beccare a una lezione di spinning Toninelli o Salvini che fa il vocalist a Jesolo, che non è nemmeno così improbabile", conclude ironico Fedez.