Tra classico e 'modern' al via 'Clash' progetto europeo triennale

La compagnia del Balletto di Roma

Al via 'Clash! When classic and contemporary dance collide and new forms emerge'. Il progetto triennale nasce da una riflessione che Balletto di Roma, storico complesso italiano, porta avanti ormai da anni sui sistemi di produzione e trasmissione della danza 'classica' e del 'contemporaneo' Ed è proprio da questo nucleo iniziale che è nata l’esigenza di indagare lo stato dell’arte in Europa, ponendosi in ascolto non solo delle realtà più affermate sul contemporaneo, per la maggior parte situate nel Nord Europa, ma anche e soprattutto delle realtà che, come il Balletto di Roma, vogliono implementare il proprio lavoro sul contemporaneo ed hanno quindi l’esigenza di lavorare su nuovi codici, modelli produttivi, relazione con il pubblico.

A tal fine, per un anno il Balletto di Roma ha lavorato creando un network informale di organizzazioni simili per obiettivi, metodi e programmi, interagendo con ognuno di essi per indagare insieme il tema della relazione fra tradizione e contemporaneità. Dopo un anno di lavoro, è emerso come l’esigenza dello storico complesso italiano fosse anche quella di molte delle organizzazioni coinvolte nel dibattito (circa una decina da 10 Paesi Europei), l'idea dunque di lavorare insieme, su un progetto europeo, per approfondire la ricerca e trovare insieme risposte a problemi comuni.

Il progetto 'Clash!' intende supportare le compagnie di danza del Sud ed Est Europa, tradizionalmente più attive nella formazione e produzione classica, verso la produzione di danza contemporanea, il che richiede nuovi strumenti formativi, una nuova gestione interna e nuove strategie di sviluppo di pubblico. Allo stesso tempo, dato che il progetto realizzerà anche produzioni e coproduzioni, 'Clash!' compartecipa anche all’obiettivo di promuovere lo scambio e la circolazione di opere ed artisti a livello europeo.

Nei prossimi anni i partner del progetto saranno, tra gli altri, il Balletto di Roma l'Art Link Foundation per Derida Dance Centre, Companhia de Dança de Almada, il Polski Teatr Tanca - Balet Poznanski e l'Univerisità di Roma La Sapienza. Tutte queste realtà lavoreranno insieme per indagare i temi legati alle dinamiche produttive e didattiche della danza classica e contemporanea, condividendo esperienze, metodologie di formazione, approcci alla programmazione interna delle attività nonché alla relazione con il pubblico.

Per il primo anno si tratterà di un lavoro soprattutto teorico e di ricerca, mentre il secondo anno i risultati di questa prima fase saranno condivisi, attraverso workshop, laboratori e conferenze, con scuole di danza, enti di formazione, compagnie e stakeholder interessati ad acquisire nuove competenze sul tema. Sempre a partire dal secondo anno e per tutto il 2020, i partner lavoreranno per realizzare il Festival Clash!, che comprenderà una produzione per partner, realizzata secondo una metodologia condivisa e scaturita dalla ricerca precedente.

Il Festival si terrà a Roma e proseguirà la sua tournée nei Paesi partecipanti. Cinque tappe in Europa per coinvolgere spettatori, stakeholder e professionisti del settore, e per mostrare loro i principali risultati del progetto.