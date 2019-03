Guzzanti: "Truffato da amico manager che mi svuotava conti"

(Foto Fotogramma/Ipa)

Truffato da quello che, oltre a essere suo socio e manager, riteneva un suo amico. Vittima del presunto raggiro Corrado Guzzanti, per una cifra che supera i 400mila euro (potrebbe essere molto più alta) e andata avanti per 10 anni si legge sui maggiori quotidiani di oggi: il debito che si ritrova sulle spalle a un certo punto con l'erario è di 900mila euro e l'unica casa di proprietà pignorata dalla banca. In tribunale il comico e attore ha raccontato del terribile periodo vissuto in seguito a questa vicenda, degli incubi e delle lacrime nel sonno. "Ero in difficoltà anche a fare la spesa", ha affermato Guzzanti come si legge sul 'Corriere della Sera.

"Ogni volta che viene pronunciato il suo nome (Valerio Terenzio Trigona, ndr) è una pugnalata al cuore. Il trauma emotivo, posso dire ora a cinque o sei anni di distanza, è stato più forte di quello economico e finanziario", ha sottolineato. Trigona avrebbe agito assieme al suo dipendente, e presunto complice, Cesare Vecchio. Il primo nella qualità di produttore degli spettacoli di Guzzanti, il secondo come amministratore unico della Ambra srl.

La truffa sarebbe andata avanti dal 2004 fino al 2013. Conosciuto nel 1994 ai tempi di Tunnel, condotto su Rai Tre da Serena Dandini, Trigona, già impresario di big della canzone come Dalla, Morandi, Ron, Vanoni, convince Guzzanti ad affidargli la gestione di una parte cospicua dei suoi guadagni per investirli in titoli tedeschi dai rendimenti elevati e certi. Il manager riceve in tal senso una delega ad operare sui conti dell’attore, al quale garantisce di occuparsi anche del pagamento delle relative imposte. In pratica approfittando della fiducia dell'attore che gli lasciava gestire le sue finanze, se ne sarebbe sistematicamente approfittato.