Achille Lauro scrive ai giornalisti: 'Arriva '1969' e volevo dirvelo io'

"Ciao carissimi, ho chiesto di scrivere questo comunicato personalmente per eliminare la distanza tra me e voi. Dopo tutto quello che è successo in questo mese, ci tenevo particolarmente a ringraziarvi". Achille Lauro ha scelto di scrivere di suo pugno il comunicato che annuncia l'uscita, il 12 aprile prossimo, del suo nuovo album '1969'.

"Sanremo - aggiunge l'artista nel suo comunicato - è stata un esperienza incredibile; e il vostro appoggio è stato determinante. Era tempo che lavoravo a questo nuovo genere, che prende dal passato e cerca di guardare al futuro. Il vostro apprezzamento e l’interessamento da parte di un pubblico più vasto, mi ha permesso di provare a dare poco peso a quello che dicevano su di me e a sognare di fare musica senza tempo".

Poi, appunto l'annuncio del nuovo disco: "Da quando è finito Sanremo mi sono chiuso in studio, 20 ore al giorno ad immergermi in questo nuovo progetto che il 12 aprile sarà fuori ovunque, vi presento '1969', in allegato trovate la cover".