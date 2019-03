"Straniero nel mio Paese", la denuncia di Mahmood

Immagine di repertorio (Fotogramma/Ipa)

"Mi sono sentito straniero nel mio Paese". E' la denuncia del 26enne Mahmood, vincitore del Festival con la canzone 'Soldi', in diretta a 'L'aria che tira' su La7. "Dopo la vittoria di Sanremo ho ricevuto dei commenti razzisti, ma prima no perché sono cresciuto in una generazione già mista. Alle elementari già c'era dal cinese al russo. Noi, siamo cresciuti con la mente aperta".