Coez svela titolo album e guerrilla marketing

Il nuovo disco di Coez si intitola “È sempre bello” e uscirà il 29 marzo per Carosello Records. Il cantautore l’ha appena annunciato rivelando di essere l’autore degli slogan anonimi che da qualche mese stanno invadendo le strade, i mezzi pubblici e i muri di Milano e Roma. Tra i versi delle sue nuove canzoni Coez ne ha scelti alcuni come “Non basta un elastico per tenerci insieme” , “Siamo in isolamento ma con un’isola dentro” o “Vorrei fosse domenica” per far entrare tutti nel suo disco prima dell’uscita, in modalità analogica, con un'operazione di 'guerrilla marketing'.

Un album, il quinto di Coez, che contiene 10 tracce e arriva per i suoi dieci anni di carriera solista, con 20 dischi di platino già all’attivo, e dopo un anno e mezzo dal disco dei record “Faccio un casino” (doppio platino) con cui l’artista è entrato a pieno titolo nella storia della discografia italiana e dello streaming dominando le classifiche ed è diventato, con i suoi claim e una scrittura che in Italia ha creato un genere crossover tra pop e rap, simbolo del nuovo cantautorato e portavoce di una generazione.

Questo album diventerà anche un live, prodotto da Vivo Concerti, con i due appuntamenti “Roma, è sempre bello” del 28 e 29 maggio al Palazzo dello Sport di Roma, che arrivano dopo il “Faccio un casino tour”, con cui Coez ha registrato ben 180 mila presenze e infranto il record per un artista italiano al Rock In Roma, con circa 33 mila biglietti venduti.