Enrico Ruggeri a tutto tondo nell’intervista Adnkronos, in cui il cantante si racconta in occasione dell’uscita del suo album, ‘Alma’. Dopo la parentesi (ma forse destinata a non esserlo) con i Decibel, l’artista torna e parla a ruota libera di musica, internet, droghe, tv e –naturalmente- dell’Inter.