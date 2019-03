L'ex della Mala del Brenta in un film con la faccia di Cassel

Un film che ripercorre la sua drammatica esistenza, tra furti, omicidi e celle di massima sicurezza, con il primo ciak a Venezia, a novembre. Finirà così sul grande schermo la vita di Giampaolo Manca, l'ultimo irriducibile della Mala del Brenta, che sarà anche peresente con due camei nell'opera prodotta da Francesco Di Silvio. ''Nel film, che dovrebbe essere interpretato dall'attoreVincent Cassel , ci sarò all'inizio e nel finale - ha anticipato all'Adnkronos Manca - Un happy end forse inatteso. Perchè le persone come me o muoiono o vengono uccise''. Soprannominato il 'Doge', per decenni Manca ha seminato il terrore nel nord -est del Paese. Un'esistenza criminale, priva di qualsiasi scrupolo. Controllo del traffico di droga e del mercato dei cambisti al Casinò, omicidi (nel 1990, con i cadaveri sepolti lungo l'argine del Brenta), assalti milionari e furti di opere d'arte (a Venezia rubò a 17 anni quadri del Bellini, ottenendo un cospicuo riscatto). E poi nel 1969 rubò con un amico un motoscafo Riva. Senza sapere che apparteneva ad uno degli uomini più ricchi del mondo, Aristotele Onassis.

Manca sottoscrive la scelta di Vincent Cassel per interpretarlo: ''Amo il cinema francese - ha confessato - e lui è un attore affascinante. Nella mia autobiografia 'All'inferno e ritorno', pubblicata dalla Libreria editrice Filippi, c'è una una mia foto a 37 anni. Mi dicono che ci assomigliamo''. Un film che vuol essere di monito e di esempio alle nuove generazioni. Un film che parla di riscatto e redenzione. ''A 56 anni mi sono confessato -ha raccontato ancora- E' come se mi fossi liberato da un peso. Uscendo dalla chiesa fui come colpito da un bagliore. Mi sono affidata a Lui e ho riscoperto la fede. Quella luce non mi ha più abbandonato''. Giampaolo Manca non nasconde le sue colpe e i suoi errori. ''Mi sono sempre sentito un dannato. Ma ho cercato di riparare ai torti commessi - ha continuato - Quasi una forma di riscatto, di risarcimento nei confronti di tutte quelle persone alle quali ho fatto del male. Non nascondo che il dolore è ancora dentro di me, un dolore indicibile da cui vorrei affrancarmi''. Ed infatti il ricavato del suo libro, ma anche i suoi proventi dal film andranno ad un progetto sociale: ''Voglio costruire una casa famiglia per bambini in difficoltà, di ogni nazionalità, senza confini'', ha detto. ''Mi piacerebbe guidare questi ragazzi anche dopo il periodo di 'affidamento' e formazione. Ci sono già contatti con una struttura religiosa nel Trentino a Canazei''.

Manca è ritornato poi a parlare del film su di lui, dove ci sarà anche il figlio, Armando, 47 anni. Nessun timore con le sue 'gesta' di condizionare e influenzare negativamente i giovani?''Non sarà così - ha risposto - Vado nelle scuole per parlare agli insegnanti, agli studenti, per testimoniare che, quel 'soldato del diavolo' è cambiato. E che la vita di tutti noi dovrebbe prendere una piega diversa''. Si è mai domandato perchè ha scelto, giovanissimo, questa strada di morte e violenza? ''Me lo sono chiesto molte volte - ha risposto Manca - Mi sentivo un fanciullo poco amato all'interno di una famiglia piccolo borghese, con una papà finanziere, con due alberghi di proprietà. Stavamo bene, ma lui era un uomo violento. Mi sentivo messo in disparte, sono fuggito per attirare la sua attenzione. E ho cominciato ad odiare i ricchi. Tutto forse è cominciato da lì''. Anni in carceri di massima sicurezza, poi la vita in comunità, l'incontro con alcuni volontari. Un percorso di conversione e redenzione, il suo, che forse non sarebbe stato possibile, se vicino non avesse avuto la sua compagna, madre dell'unico figlio. ''L'ho conosciuta a 18 anni. E non ci siamo mai lasciati- ha raccontato - Le chiedevo di fuggire da me, di rifarsi una nuova vita. Mi è stata sempre vicino anche nei momenti più bui e difficili. Forse anche lei fa parte di quelle 'luce' che continua ad illuminare la mia vita''.