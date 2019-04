Cartoons on the Bay invade Torino

Un'immagine da 'Another Day of Life'

Torino torna per il terzo anno consecutivo ad ospitare Cartoons on the Bay, il festival internazionale dell’animazione cross-mediale e della tv dei ragazzi promosso da Rai e organizzato da Rai Com in collaborazione con Regione Piemonte, Film Commission Torino Piemonte e FIP Film Investimenti Piemonte. La kermesse - nata nel 1996 come vetrina dell’animazione italiana, poi divenuta un’importante realtà internazionale per il mondo dell’animazione e dell’audiovisivo - si terrà nel capoluogo piemontese dal 10 al 14 aprile 2019, confermando la doppia natura di “evento cittadino” e al contempo di “hub professionale”. Il Cinema Ambrosio tornerà a ospitare l’ampio programma di proiezioni gratuite, anteprime e incontri con i personaggi del mondo dei cartoni, proposti sia al grande pubblico cittadino che agli studenti delle scuole piemontesi. Il Museo del Risorgimento resta confermato quale sede dell’area industry del Festival, accogliendo i tanti accreditati internazionali e offrendo loro pitch, masterclass e occasioni di networking. Secondo Antonella Parigi, Assessore alla cultura e al turismo della Regione Piemonte “Con questa terza edizione di Cartoons on the Bay a Torino consolidiamo ulteriormente la collaborazione con Rai Com, quest'anno arricchita anche dagli Screenings, per un appuntamento che ha saputo sempre più coinvolgere la città e il mondo dell'animazione. Il festival si conferma quindi come un’occasione preziosa per valorizzare gli operatori locali e, allo stesso tempo, per offrire a professionisti, studenti e cittadini un'opportunità di fruizione e arricchimento culturale grazie a un programma di grande interesse. Il nostro impegno per la realizzazione della manifestazione ha inoltre l'obiettivo di rafforzare il ruolo della città e della regione quali centri di riferimento per il settore dell’animazione e del cross-mediale, capace di essere attrattiva e di far crescere le imprese del comparto".

“La manifestazione rappresenta sempre più una privilegiata occasione di vetrina per le Società piemontesi che configurano il solido comparto dell’animazione locale, e allo stesso tempo consente al pubblico, alle famiglie e ai più piccoli di avvicinarsi e vivere da protagonisti il mondo dei cartoni e del cinema cross-mediale. Così il Presidente di Film Commission Torino Piemonte Paolo Damilano commenta la rinnovata collaborazione con Rai Com e con Cartoons on the Bay, precisando che “la strategia di rafforzamento del settore - intrapresa tre anni fa e fortemente motivata dalle storiche eccellenze piemontesi – ha mostrato concretezza e risultati in continua crescita, anche grazie al ruolo di coordinamento e raccordo tra festival, territorio e comparto svolto da FCTP e FIP” Gli asset di intervento attivati nel corso delle due precedenti edizioni da Film Commission Torino Piemonte e da FIP Film Investimenti Piemonte vengono infatti confermati e ulteriormente rafforzati, sempre con l’obiettivo di offrire ai professionisti locali specifici e strutturati momenti di confronto e business. Parallelamente, anche grazie alla rete di collaborazioni attivate con varie realtà culturali del territorio, FCTP e FIP contribuiranno alla promozione delle attività aperte al pubblico, dal programma di proiezioni fino alla novità rappresentata dalla giornata di Sport e Cartoni Animati che concluderà la kermesse.

Paolo Tenna, ad di FIP Film Investimenti Piemonte, conferma che “in questi anni abbiamo rinsaldato la partnership con Rai Com, riuscendo a costruire delle efficaci azioni a sostegno della crescita del comparto locale: una delle novità di questa edizione sarà il progetto di formazione 'Funny Faces', uno sportello rivolto a giovani autori piemontesi under 35 per apprendere dinamiche e peculiarità della scrittura comica, in vista di un incontro con i referenti di Rai Ragazzi. Non poteva che essere riconfermato l’appuntamento dell’Aperitoon, networking cocktail per gli operatori che dopo un avvio prettamente industry viene aperto alla Città come momento di intrattenimento per il pubblico. Sempre per la cittadinanza – e in particolar modo per i bambini – FCTP e FIP hanno collaborato ad una nuova attività: domenica 14 aprile Torino saluterà cartoons on the Bay con 'Cartoons Game', evento realizzato dal CUS TORINO in Piazza San Carlo, dove i più piccini potranno cimentarsi in molte discipline sportive insieme ai volti di Rai YoYo e Rai Gulp e dei personaggi dei palinsesti di Rai Ragazzi" Cartoons on the Bay potrà contare sul supporto e sulla collaborazione di molti enti ed istituzioni locali che, a vario titolo, hanno messo a disposizione spazi, condiviso contenuti e promosso il festival. Tra questi si segnala il contributo di: Città di Torino, DMO Piemonte Marketing, GTT - Gruppo Torinese Trasporti, Il Circolo dei lettori, Museo Nazionale del Cinema, Palazzo Madama, Turismo Torino e Provincia, Torino Comics.