Grande Fratello al via, Jessica spara a zero contro Morgan

Si è riaperta ieri sera la famosa Porta rossa del Grande Fratello. Affiancata da Ivan Zanicchi e Cristiano Malgioglio in kilt, Barbara D'Urso ha dato il via alla 16esima edizione del reality. "Ma le mutande ce l'hai?", ha chiesto subito la padrona di casa al paroliere, cercando di scoprirlo personalmente. Tanti i concorrenti, qualcuno già conosciuto. Come Jessica, ex di Morgan che prima di entrare nella Casa ha replicato alle parole del cantante che in un'intervista ha detto di essere stato incastrato. Durante la prima serata c'è stata anche la prima eliminata (Angela) mentre Audrey ed Erica se la dovranno vedere al televoto.

Il primo concorrente è il muscoloso Gennaro. Personal trainer, proprietario di un centro fitness e modello, Gennaro vive tra Napoli, la sua città, e Roma. Al momento è single, in passato è stato fidanzato con Lory Del Santo. Nella Casa è entrata anche Ivana Icardi, sorella minore del famoso calciatore interista con il quale però non ha più rapporti a causa della cognata Wanda Nara, moglie e procuratrice di Mauro. Tra Ivana e Wanda è in atto una “feroce guerra” mediatica. Fidanzata con il calciatore del Messina Luis Fabián Galesio, competitiva e verace, si divide tra Messina e Las Palmas dove vive il resto della sua famiglia (allargata). Poi c'è Kikò Nalli. Noto hair stylist, è noto alle cronache rosa per essere l’ex marito di Tina Cipollari, sposati nel 2005, hanno avuto tre figli. Nel 2018 si sono separati, ma continuano ad avere buoni rapporti. Valentina Vignali, con oltre 2 milioni di followers su Instagram, è una delle influencer italiane più famose. Cestista professionista, ha iniziato a giocare a basket, sua grande passione, giovanissima. Fisico imponente, carattere esuberante, Valentina attualmente è fidanzata.

Tra i concorrenti c'è anche Jessica, la 27enne di Olbia, ex di Morgan con cui ha avuto una figlia dopo l'esperienza a X Factor (lei era una concorrente, lui un giudice). Pochi mesi dopo la nascita della bambina si sono lasciati e la separazione è stata piuttosto burrascosa, con accuse in tv e sui social. Secondo la 27enne Morgan in 6 anni avrebbe visto la figlia solo due volte: "Lara è stata cercata da entrambi e questo lui lo ha dichiarato. Se poi lui si è pentito di aver avuto una relazione e una figlia con me non gli dà il diritto di sputare su una cosa così sacra come è un figlio". E aggiunge: "Non gli ho mai portato via la bambina, sapeva cosa avrebbe dovuto fare e non l'ha fatto. Aveva anche problemi psicofisici... Per il mio bene e per il bene di mia figlia me ne sono andata". "La parola incastrato, associata a un bambino, è una cosa vergognosa, ignobile", ha aggiunto Jessica.

Di origini napoletane, cresciuto al Nord, Gaetano si definisce un tipo bello e misterioso. Voce profonda, cura il suo stile da pirata metropolitano fino all’ultimo dettaglio. Per conquistare le donne punta sul suo sguardo. Attualmente è single. È convinto che nella Casa di GF un inquilino egocentrico come lui non ci sia mai stato. Ex bambino prodigio (a 14 anni vince la prima edizione di Io canto, talent musicale condotto da Gerry Scotti), Cristian Imparato dopo l'improvvisa notorietà ha deciso di ritirarsi per qualche tempo dalle scene. È tornato poi a cantare e ha pubblicato diversi album. Ultimamente è stato accusato di aver fatto ricorso a numerosi ritocchi estetici, che lui nega.

Martina ha 21 anni e studia per diventare una tatuatrice. In amore si definisce "una sfigata". È dedicata a lei la canzone di Irama 'La ragazza con il cuore di latta' visto che la giovane a causa di una patologia cardiaca vive con un peacemaker. Bella, forte e fragile allo stesso tempo, positiva e determinata, soffrendo di un disturbo cardiaco congenito, vive ogni minuto come un dono, combattendo contro i suoi limiti. Enrico, 'preso in giro' da Barbara D'Urso durante la trasmissione (gli dice che non è stato scelto ma poi, mentre va via, gli viene comunicato che è ufficialmente un concorrente) è veneto, ha 26 anni e lavora nell'azienda di famiglia. ed molto simpatico. Compone poesie divertenti ispirate ai fatti della vita. Al momento è single, ma è sempre in cerca di una “fidanzata”.

Mila è una giovane donna cresciuta in Marocco che ha fatto ogni tipo di lavoro. Era fidanzata con Alex Belli con il quale però ha rotto il fidanzamento dopo il tradimento di lui. Entra nel GF16 con il cuore libero ma ancora un po' traumatizzato per la ferita ancora fresca. Afferma: "Alex aveva due piedi dentro una scarpa, mi ha mancato di rispetto". Gianmarco Onestini è una vecchia conoscenza del GF. Fratello di Luca, fu lui nel 2017 a entrare nella casa del GFVip per comunicare al fratello il tradimento della sua fidanzata di allora Soleil. .

Serena è la figlia adottiva di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli. È un’estetista ma ha da sempre un sogno nel cassetto: entrare nella Casa del Grande Fratello. Il giorno più bello? Sicuramente quando è stata affidata a questa famiglia che l’ha circondata di vero amore. "Lei ha fatto un provino come tutti gli altri, l,o abbiamo visto e ci siamo innamorati, in particolare io perché è una ragazza davvero carina", ha detto D'Urso. Non è mancata la gaffe di Iva Zanicchi che, quando Serena è entrata nella Casa, ha rivelato a tutti chi fosse. "Ecco ho fatto come la Venier...", ha scherzato.

A questo punto la presentatrice ha svelato il Camping Carmelita, con i quattro ragazzi che in questi giorni hanno vissuto nel Casale di #GF16: Angela, Erica, Daniele e Audrey. Ma non c’è neanche tempo di ambientarsi: due buste decideranno il futuro dei quattro aspiranti concorrenti. “La busta rossa è per Daniele” spiega Barbara prima di leggere il messaggio: 'Il Grande Fratello ha deciso che a partire da ora sei ufficialmente un concorrente!'. Il veronese è chiamato ora a fare una scelta: dovrà decidere chi tra le tre ragazze dovrà andare in nomination. Dopo una breve riflessione Daniele decide di mandare al televoto Eric:a “E' quella che ho capito meno", prova a motivare. Daniele e Erica rimangono nel camping mentre Audrey e Angela entrano in Casa per conoscere i compagni d’avventura.

Tra i concorrenti c'è anche Ambra, che insegna italiano e storia in un liceo "Sono una prof tutta di un pezzo, molto serie e pignola", dice Ambra. "E' una bacchettona che fa innamorare gli studenti", interviene Barbara. Avrebbe voluto fare l’archeologa e il suo mito è Alberto Angela. Michael Terlizzi è figlio di Franco, l'ex pugile che, lo scorso anno, ha partecipato a L’Isola dei famosi. Single, laureato in filosofia voleva fare il giornalista ma attualmente lavora come personal trainer e è molto attento alla forma fisica.

E' tempo di nomination. I sette uomini della Casa devono fare un nome tra Angela e Audrey. Un filmato mostra chi sono: la prima una simpatica aspirante speaker radiofonica, la seconda una valdostana trapiantata a Ibiza. La prima eliminata è Angela. Ma per Audrey non è finita qui: è infatti al televoto con Erica, nominata invece da Daniele.