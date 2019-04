Sanremo, figlio di Mina: "Da Rai nessuna proposta"

(Fotogramma/Ipa)

"Nessun contatto, nessuna proposta. Con la Rai non c'è stato niente su una possibile direzione artistica di mia madre per il prossimo Festival di Sanremo". Un po' ride e un po' scandisce la parole Massimiliano Pani, figlio di Mina e suo produttore e arrangiatore che, all'Adnkronos, spiega come la fibrillazione su questa ipotesi, innescata da una sua intervista a un quotidiano romano, non sia legata a nulla di concreto: "In una lunga conversazione sulle nuove realtà musicali italiane, quando mi è stato chiesto se sia ipotizzabile una direzione artistica di Sanremo a Mina, ipotesi peraltro non nuova, ho detto che avendo carta bianca potrebbe anche dire 'si'. Solo un'affermazione in linea di principio", ha detto Pani.