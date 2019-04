Abbagnato: "Ricostruzione Notre Dame sarà priorità"

(IPA/Fotogramma)

di Carmela Piccione

"Che tristezza vedere in televisione la cattedrale di Notre Dame devastata da un incendio impressionante. Sono sicura che la ricostruzione di Notre Dame sarà una delle priorità della città. Parigi non è Parigi senza la sua cattedrale''. E' quanto ha dichiarato all'AdnKronos, l'étoile di Palais Garnier e direttrice del corpo di ballo del Teatro dell'Opera di Roma Eleonora Abbagnato

''Per i parigini e anche per me, parigina di adozione -ha aggiunto - la cattedrale è uno dei simboli della lunga storia della città e ha ispirato artisti di ogni genere. Uno di questi è stato Victor Hugo da cui Roland Petit ha tratto uno dei suoi capolavori coreografici ('Notre Dame de Paris', ndr), che ho avuto l’onore di interpretare e al quale sono particolarmente legata''.