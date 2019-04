Chiara Galiazzo duetta con J-Ax

(Ufficio Stampa)

"'Pioggia viola' è nata in un modo inusuale. Quel giorno di settembre sono entrata in studio e mi sono detta ‘ora scrivo una canzone che non pubblicherò mai’. Liberamente ispirata alla mia vita, reinterpretata in un modo sinceramente leggero e senza particolari sovrastrutture, ‘Pioggia viola’ è il mio primo passo per fare le cose grandi in piccolo”. Chiara Galiazzo annuncia così sui social il suo nuovo singolo che sarà in radio e sulle piattaforme digitali dal 26 aprile (Sony Music) e disponibile dal 17 aprile in pre order e pre save.

Scritto da Chiara con Danti, Piero Romitelli e Francesco “Katoo” Catitti, che lo ha anche prodotto, “Pioggia viola” è impreziosita dalla presenza di J-Ax che, conquistato dal pezzo, ha partecipato con alcuni dei suoi inconfondibili versi. “J-Ax lo conosco e lo stimo molto sia come persona sia come artista – afferma Chiara - Quando gli ho fatto sentire la canzone, non ho potuto fare a meno di chiedergli di prendervi parte. Il suo contributo l’ha resa ancora più bella e sono fiera e onorata di aver avuto l’occasione di collaborare con lui in un mio pezzo”.

Con ironia, leggerezza, un sound contemporaneo e un modo di cantare mai sperimentato prima, Chiara attinge al suo immaginario fiabesco e a volte bizzarro per raccontarsi con libertà e una sincerità che conquista, in cui è facile identificarsi. “Pioggia viola” è il primo passo di un nuovo cammino partito all’inizio del 2018 con Show Reel Factory, una collaborazione a 360° che coinvolge tutta la comunicazione di Chiara. Il suo progetto creativo racconta “come fare le cose grandi in piccolo”, cose preziose come un bonsai, con un approccio che contamina di surrealismo la sua quotidianità e crea un immaginario che identifica immediatamente sia la sua personalità eccentrica e leggera sia la sua anima artistica. Come dice Chiara: “la visione millimetrica della mia creatività non è ridimensionare il mio immaginario, piuttosto dargli il giusto spazio per crescere”.

Il secondo passo arriverà a maggio con “Il tour più piccolo del mondo”, un’anteprima del progetto live della cantante in quattro dei teatri più intimi e prestigiosi d’Italia. Con un set raccolto e accogliente, Chiara racconta come fare le cose grandi in piccolo attraverso la sua musica. Solo la sua voce e un pianoforte per descrivere in un piccolo posto un grande mondo. Il tour, ideato e prodotto da Show Reel Factory, parte il 17 maggio dal Teatro Concordia di Monte Castello di Vibio (PG) per poi andare il 18 maggio al Teatro Torlonia di Roma, il 19 maggio al Teatro Gualtieri di Gualtieri (RE) e chiude il 24 maggio a Teatro Gerolamo di Milano. I biglietti saranno in prevendita su TicketOne a partire da venerdì 19 aprile alle ore 14.00. Il percorso culminerà con l’uscita del nuovo album a cui l’artista ha lavorato per oltre un anno collaborando con molti autori, tra cui Danti, Federica Abbate, Cheope e il vincitore di Sanremo 2019, Mahmood.