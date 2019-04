"E' andata bene", post di Walter Nudo dopo l'intervento

(Foto dal profilo Instagram di Water Nudo)

"Ciao ragazzi , fatto l'intervento è andato bene!". Sono le prime parole di Walter Nudo dopo l'intervento al cuore in seguito al malore che lo ha colpito mentre si trovava a Los Angeles. "Ho un sacco di emozioni che in questo momento stanno attraversando il mio cuore! Sono così grato di aver ricevuto così tanto amore dalla mia famiglia , da vecchi e nuovi amici da tutto il mondo, da persone che conoscevo appena, da persone che non ho mai incontrato... ma che non hanno esitato ad esserci con i loro pensieri e parole, a sostenermi ad accarezzare il mio cuore che in quel momento aveva bisogno di aiuto, riempiendolo a distanza, con l amore che avevano nei loro cuori!!! Grazie!!!", scrive l'attore in un post su Instgram.

"Sono cosi grato - si legge ancora - di aver vissuto un'esperienza così incredibile che mi ha dato la possibilità di conoscere e capire di più sulla vita, ...di incontrare persone incredibili, dei veri eroi, sia in America che qui in Italia... che hanno studiato, fatto sacrifici, per capire e imparare tecniche, per poi dedicare la maggior parte del tempo della loro vita a migliorare e salvare la vita degli altri!". "Aggiustando la parte meccanica del cuore sono sicuro al 100% in maniera indiretta, che questi 'angeli con la mascherina' - sottolinea nel suo messaggio scritto per tranquillizzare i fan - fanno molto di più: danno la possibilità a tutti noi pazienti, di sistemare anche la nostra vita emozionale una volta per sempre! Grazie!!!".