Tornano i Linkin Park

I Linkin Park stanno pensando di tornare a registrare della musica insieme dopo la morte di Chester Bennington. La rock band statunitense si è presa una lunga pausa dopo che il front man e cantante del gruppo si è tolto la vita il 20 luglio del 2017. L'unico a rompere il silenzio musicale dei componenti della band è stato, nel giugno dell'anno scorso, l'altro cantante dei Linkin, Mike Shinoda, che ha pubblicato il suo primo disco solista.

Ora, in un'intervista con il quotidiano sudcoreano Yonhap, il dj Joe Hahn ha rivelato che la band ha cominciato a prendere in considerazione la possibilità di registrare insieme per la prima volta dalla morte di Bennington. "I diversi membri della band si stanno prendendo cura di loro stessi e delle loro famiglie e stanno affrontando il problema a modo loro", ha detto Joe, secondo quanto riportato dal Linkin Park Fan Club. "E...ora la band ha iniziato a parlare di fare nuova musica insieme", ha aggiunto.

Tuttavia, i fan non possono aspettarsi una reunion immediata. Perché Hahn dice che potrebbe volerci anche un decennio. "Forse tra circa 10 anni?", ha risposto ridendo Hahn quando gli è stato chiesto di fissare una data.

"Non voglio fissare una scadenza. Vogliamo solo concentrarci sul presente e parlare di musica. Non stiamo discutendo di piani dettagliati. Vorremmo solo tornare a quei giorni in cui facevamo musica in un capannone", ha aggiunto Hahn, le cui dichiarazioni arrivano dopo che Shinoda ha parlato della possibilità che i Linkin possano tornare con un nuovo vocalist al posto di Bennington.

"Penso che debba accadere naturalmente. Se troviamo qualcuno che è una grande persona, che riteniamo abbia una buona personalità e una buona forma stilistica, allora potremmo provare a fare qualcosa", ha spiegato, aggiungendo che l'eventuale cambio di line-up non sarebbe "per sostituire" Bennington, poiché "nessuno vorrebbe mai sentirsi come se stessimo sostituendo Chester".

Nel dicembre scorso anche il bassista Phoenix aveva fatto capire che sarebbe potuta arrivare nuova musica dalla band. "Stiamo parlando un po'", aveva spiegato il bassista. "Penso che faremo di nuovo musica. Tutti lo vogliamo. Ci piace ancora stare insieme".