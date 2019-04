Baglioni, a Firenze ultime due date del tour

(Fotogramma/Ipa)

Si chiude a Firenze con due date, mercoledì 24 e venerdì 26 aprile, al Mandela Forum, il tour 'Al centro' di Claudio Baglioni, che era partito proprio dal capoluogo toscano lo scorso ottobre. Al già previsto appuntamento di mercoledì è stata aggiunta un'ultima, data, venerdì, la 50esima, per coronare un anno di straordinarie celebrazioni per i 50 anni di carriera di uno dei più grandi protagonisti della storia della musica italiana.

Dopo le tre anteprime all'Arena di Verona, il super show live ha visto Claudio Baglioni esibirsi davanti a 410.000 spettatori nelle più importanti arene indoor di tutta Italia. Il tour è stato premiato come 'BestShow 2018' dalla rivista Sound&Lite.

Grazie al palco sistemato al centro, il pubblico - disposto a 360 gradi - rivive insieme all'artista mezzo secolo di grande musica, attraverso una scaletta mozzafiato, con tutti i più grandi successi, per la prima volta, in ordine cronologico. 'Al centro' - prodotto e organizzato da Friends & Partners - non celebra solo i 50 anni del rapporto tra Claudio Baglioni e la musica (con 60 milioni di dischi venduti), ma anche l'inesauribile e intenso rapporto tra la musica di Baglioni e il linguaggio, il costume e la cultura del nostro Paese.