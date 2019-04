Ambra e Lodo tornano al timone del Concertone e duettano

di Alisa Toaff

Ambra Angiolini e Lodo Guenzi tornano per la seconda volta al timone del Concertone del primo maggio e quest’anno si cimenteranno anche da cantanti, regalando al pubblico un duetto canoro. A svelarlo il direttore di Rai3, Stefano Coletta, presentando l’appuntamento che dal 1990 raduna a piazza San Giovanni in Laterano a Roma, nel giorno della Festa dei Lavoratori, decine di artisti e migliaia di spettatori per uno degli eventi musicali più seguiti. Otto ore di grande di musica live, dalle 15 a mezzanotte, che andranno in onda in diretta su Rai3 e su Rai Radio2. Promosso da Cgil, Cisl e Uil, l’evento dal titolo ‘‘Lavoro, diritti, Stato sociale. La nostra Europa’’, prodotto e organizzato da iCompany, sotto la direzione artistica di Massimo Bonelli, il concerto vedrà salire sul palco un cast molto variegato a cui si aggiungono agli artisti già annunciati, anche Achille Lauro e Manuel Agnelli con Rodrigo D’Erasmo e l’ex cantante degli Oasis Noel Gallagher.

"E’ un cast che, come lo scorso anno, abbiamo selezionato con l’idea di raccontare il momento della musica italiana che è molto positivo -racconta Bonelli- Abbiamo raccolto tante adesioni, artisti che sognavo di avere sul palco lo scorso anno ci hanno detto di sì quindi questo significa che abbiamo lavorato bene lo scorso anno, infatti anche i risultati televisivi ci avevano premiato. Credo sia molto importante che il Primo maggio faccia da traino alle nuove tendenze, tanti artisti che sono passati su nostro palco gli scorsi anni li abbiamo ritrovati a Sanremo. Il Primo maggio quindi contribuisce a portare tanti artisti all’attenzione nazionale perché l’attenzione mediatica di cui gode questo evento storico così importante ha aiutato ad aprire il sipario su tante realtà nuove e coinvolgenti".

Saliranno sul palco anche Anastasio, Bianco ft Colapesce, Canova, Carl Brave, Coma_Cose, Daniele Silvestri, Dutch Nazari, Eman, Eugenio in Via Di Gioia, Ex-Otago, Fast Animals and Slow Kids, Fulminacci, Gazzelle, Ghali, Ghemon, Izi, La Municipàl, La Rappresentante di Lista, La Rua, Lemandorle, Motta, Negrita, Omar Pedrini, Orchestraccia, Pinguini Tattici Nucleari, Rancore, Subsonica e The Zen Circus. “Rai3 in questo mio primo anno di direzione ha tirato fuori tante idee, titoli e novità -ha sottolineato Coletta- ma sul Primo maggio abbiamo voluto fare un’eccezione, perché come avviene nella feste ‘comandate, insieme a Bonelli e tutto il gruppo che lavora alla Rete abbiamo deciso che non potevamo fare a meno di Ambra e di Lodo. Eravamo come in ‘astinenza’, volevamo ricreare la grandissima armonia e festa che si era creata lo scorso anno perché quel palco reclama un doppio livello, uno specificatamente ‘real’ legato alla moltitudine di persone con cui bisogna interagire e un sottolivello che bisogna saper gestire, quello televisivo’’.

‘’Salirò in pace su quel palco con lo stesso maglioncino dello scorso anno che ho conservato in una teca, credo sia stata anche una scelta di comodo quella di riconfermarmi -scherza Ambra riferendosi alle polemiche sul maglione indossato lo scorso anno, definito ‘di lusso’- perché siamo in par condicio e visto che si è parlato molto del mio maglioncino non avremo guai con la politica. Il mio maglioncino è un simbolo di grande libertà e io lo adoro perciò lo riproporrò. Magari l’Italia fosse come piazza San Giovanni quel giorno, si parte in pochi e la sera si diventa tantissimi, uniti come fosse un’unica persona’’. E sul cast, che quest’anno vede in minoranza le donne, Ambra conclude: “Al centro di questa giornata ci sono temi importanti e la forza della musica, chi se ne frega se sul palco ci sono uomini o donne’’.

Nel corso della manifestazione, annuncia Bonelli, ci sarà anche un tributo a Fabrizio De André, in occasione del ventennale dalla sua scomparsa: “Stiamo lavorando per fargli un omaggio’’, dice. In line up ci saranno anche i 3 vincitori del contest del Concertone: I Tristi, Giulio Wilson, Margherita Zanin. Il vincitore assoluto di 1M Next 2019 verrà proclamato durante l’evento. Il Concerto del Primo Maggio 2019 avrà anche un opening act live che partirà alle ore 13.30, e sarà dedicato alla sola piazza. Sul palco anche Ylenia Lucisano (artista selezionata da Doc Live), Ferdinando (vincitore del Barezzi Contest dedicato alla rielaborazione delle opere di Giuseppe Verdi), Walter Celi (vincitore di Arezzo Wave 2018) e Punto.Exe (dal contest musicale per la Sicurezza stradale).