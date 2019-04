Nadia Toffa balla da sola

Nadia Toffa

Nadia Toffa torna single. Ed è proprio lei ad annunciarlo con un lungo post sui suoi social network. "Buongiorno amici miei, tempo fa vi avevo parlato di una specie di compagno. Beh, l'ho lasciato perché non si è ricordato manco di un controllo; non mi ha mai accompagnata a una chemioterapia. Torno a ballare da sola. Decisamente!".

Nel post, condiviso su Facebook, Instagram e Twitter, la conduttrice de 'Le Iene', racconta anche di chi le sta accanto in questo periodo non bello: "Sto con chi il tempo per me lo trova; i miei amici, tra cui ci sono colleghi adorati; la mia famiglia specialissima; voi! Chi ti vuole bene il tempo lo trova giusto?!" E chiede anche un parere ai numerosi followers che la seguono, la incitano e le vogliono bene "Che ne dite? Vi abbraccio fortissimo. Vi voglio bene e aspetto il vostro parere. Baci luminosi p.s. ovviamente non sono in cerca; vorrei solo il vostro parere. Vi strapazzo di baci. E aspetto vostro parere. Grazie".

E i pareri sono arrivati a migliaia, corredati anche da esperienze personali. "Son pochi gli uomini predisposti a stare vicino veramente e ad amare nei momenti difficili. Io l'ho fatto e posso dire di aver provato l'AMORE VERO", "Ciao cara,purtroppo con noi ci vuole pazienza e tempo...e le persone che non ci amano davvero spariscono..Non solo gli amori ma anche gli amici, alla fine ti ritrovi solo la tua famiglia e gli amici dei Social, che ti fanno sentire il loro affetto attraverso il loro pensiero quotidiano tvb...vinceremo questa battaglia e staremo sempre vicino a chi soffre come noi perché sappiamo solo noi quanto si sta male e si ha bisogno di sostegno giorno dopo giorno...TI VOGLIO TANTO BENE NADIA" scrivono alla Iena su Facebook.

Tra i commenti c'è anche chi la incoraggia a fidanzarsi con il suo amico Marco, quello che aveva presentato ai suoi fan pochi giorni fa.