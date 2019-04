Sabbione con l'Alpha Syntauri all'ex Cartiera Latina

Un incontro tra parole e musica con l'ex tastierista del periodo elettronico dei Matia Bazar, Mauro Sabbione, viene proposto domenica 28 aprile, alle 17, all'ex Cartiera Latina sulla via Appia Antica, nell'ambito del Festival Vintage Computer.

Tornato da poco nei negozi di dischi come uno degli autori della riedizione del vinile 'Architetture Sussurranti', il curioso e poco noto esperimento musicale dell'archistar Alessandro Mendini, realizzato nel 1983 con la collaborazione dei Matia Bazar, di Magazzini Criminali ed altri artisti, e al lavoro sul prossimo tour Noe (Nuova Ovvietà Elettronica), Sabbione racconterà tra aneddoti e musica al Festival Vintage Computer il suo rapporto con l’Alpha Syntauri, il software musicale per Apple e relativo computer degli anni '80 (prodotto dalla Syntauri di Palo Alto e usato anche da Spielberg nel film ‘Incontri ravvicinati del III tipo’ per simulare il dialogo con gli alieni), usato per 'Tango' dei Matia Bazar nel 1983 e che possiede ancora. Quello di Sabbione è uno dei pochissimi esemplari dell'Alpha Syntauri rimasti al mondo. Con l'aiuto di questo software vintage Sabbione ha anche composto un nuovo brano, 'Cinismo Abitativo', che eseguirà in anteprima al Festival romano.