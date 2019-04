Lo scaligero Andrijashenko protagonista al Royal Ballet di 'Romeo e Giulietta'

La stella scaligera Timofej Andrijashenko si esibirà il 27 aprile e il 4 maggio alla Royal Opera House di Londra in 'Romeo e Giulietta' di MacMillan

Riconoscimenti, premi, inviti, successi nel corso delle tournée internazionali, attenzione dei coreografi che alla Scala hanno portato produzioni o creazioni. Per gli artisti del balletto scaligero un momento di grande apprezzamento e visibilità, che si conferma con l’invito al Royal Ballet per un primo ballerino del Teatro alla Scala, Timofej Andrijashenko.

La giovane stella scaligera danzerà infatti nel ruolo protagonista di 'Romeo e Giulietta' di Kenneth MacMillan nelle recite del 27 aprile e del 4 maggio a fianco della principal dancer del Royal Ballet, Melissa Hamilton. Una splendida occasione per Timofej Andrijashenko che calcherà il palcoscenico londinese, che negli anni ha visto acclamati nomi quali Alessandra Ferri, Roberto Bolle, Massimo Murru, subito dopo il grande successo ottenuto per la sua interpretazione in 'Woolf Works'.

Alla prima scaligera della produzione di Wayne McGregor ha assistito il direttore del Royal Ballet ,Kevin O’Hare, che dopo questo debutto lo ha invitato a danzare alla Royal Opera House Covent Garden di Londra.