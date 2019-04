Unicef, premio 'I nostri angeli' a Enrico Mentana

(Fotogramma/Ipa)

Va al giornalista Enrico Mentana la quinta edizione del premio Unicef 'I nostri angeli'. Il direttore del Tg La7 è stato premiato per "la lungimiranza e la visione dimostrata come artefice del giornale online 'Open', un progetto che vede protagoniste le nuove generazioni e che guarda al futuro del giornalismo con strumenti nuovi e moderni". Il premio, promosso con il premio Luchetta, sarà consegnato a Trieste domenica 12 maggio nell’ambito della sesta edizione di 'Link, festival del buon giornalismo'.

"'Open' – ha affermato Mentana - nasce dall’esigenza di saldare un debito generazionale: quarant’anni fa, a 24 anni, ho avuto l’opportunità di iniziare la professione giornalistica. Oggi le condizioni sono molto diverse: per questo, per un dovere morale che ho sentito profondamente, ho scelto di investire in questo progetto il mio know how, la mia reputazione e anche i miei soldi, perché un gruppo di giovani potesse cominciare a fare il giornalista oggi, in piena libertà rispetto ai temi da raccontare".

"'Open' - spiega il direttore generale dell'Unicef Italia Paolo Rozera - rappresenta un modello di coinvolgimento dei giovani perfettamente in linea con le nostre policy internazionali che hanno come fiore all’occhiello il progetto unicef next generation".