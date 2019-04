Crozza-Di Maio brinda al reddito, prima di fare conti con realtà

“Solo con l’annunzio del reddito di cittadinanza, abbiamo eliminato 4 milioni e 200mila poveri. Abbiamo abolito la povertà! Domani arriva il reddito alle famiglie, domenica spesona e per lunedì, massimo martedì mattina: Boom economico… e Boom stappo!". Maurizio Crozza/Luigi Di Maio, nel corso di 'Fratelli di Crozza' in onda il venerdì in prima serata su Nove, sale sul palco pronto a brindare al reddito di cittadinanza prima di fare i conti con la dura realtà.