E' Jennifer la più bella del mondo

(Fotogramma/Ipa)

'People' ha deciso: è Jennifer Garner la donna più bella del 2019. La rivista statunitense ha dedicato all'attrice, 47 anni, la cover del 'The Beautiful Issue', il numero dedicato ogni anno alla star dello showbiz più bella al mondo.

"La favolosa attrice - scrive il magazine - controbilancia la sua carriera da star hollywoodiana con le sue attività imprenditoriali (ha co-fondato 'Once Upon a Farm', azienda bio di prodotti per bambini) e il suo ruolo di ambasciatrice di Save the Children e per questo merita la copertina di quest'anno".

"Questo, tuttavia, è niente paragonato alla bellezza dell'essere mamma di tre figli" prosegue 'People'. La star di 'Peppermint' e 'Dallas Buyers Club' è mamma di Violet, Seraphina e Samuel avuti dall'ex marito Ben Affleck. L'anno scorso lo scettro della più bella era stato assegnato alla cantante Pink.