Jessica operata d'urgenza

(Fermo immagine dal 'Grande Fratello')

Paura per Jessica Mazzoli. La concorrente del Grande Fratello, ex di Morgan, è stata operata d'urgenza dopo un malore. Ricoverata al Policlinico Casilino di Roma, è stata sottoposta a intervento per una peritonite.

"Jessica Mazzoli sta molto meglio dopo essere stata sottoposta a un intervento chirurgico in seguito al malore che l’ha colpita nella giornata di ieri. Da Grande Fratello gli auguri di pronta guarigione", si legge in un post pubblicato sulla pagina ufficiale del reality in onda su Canale 5.

Come riferisce Barbara D'Urso durante 'Mattino Cinque', la 28enne - che si trova in una stanza isolata e priva di televisore, essendo ancora una concorrente del reality - ha chiesto di poter tornare al più presto nella Casa più spiata d'Italia.